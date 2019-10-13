Китайский "боевой НЛО" поднимется в воздух уже в 2020 году

Отдельные возможности аппарата сравниваются с действующими моделями боевых вертолетов.

Прототип дискообразного летательного аппарата Super Great White Shark, своей формой напоминающего неопознанный летающий объект, совершит первый полет в 2020 году.

Об этом сообщает Global Times.

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Ссылаясь на репортаж China Central Television, издание уточняет, что в воздух изделие должно подняться в ходе международной аэрокосмической выставки Airshow China 2020, проводимой в Чжухае.

В диаметре основной ротор летательного аппарата, предназначенный для его вертикально подъема, достигает примерно пяти метров, а само изделие вмещает, вероятно, до двух человек.

Отдельные возможности аппарата сравниваются с действующими моделями боевых вертолетов.

Согласно опубликованной пользователем Alert 5 в Twitter спецификации аппарата, дисколет способен развивать скорость до 650 километров в час.

Как сообщал УНИАН, впервые макет Super Great White Shark был представлен на выставке China Helicopter Exposition 2019, открывшейся 10 октября в Тяньцзине (северо-восток Китая).