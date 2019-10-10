Китай представил "боевой НЛО"
Китай показал дискообразный летательный аппарат, по форме напоминающий неопознанный летающий объект.
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Дисколет был представлен на выставке China Helicopter Exposition 2019, открывшейся 10 октября в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая), передает The Drive.
Американское издание отмечает, что в диаметре основной ротор летательного аппарата, предназначенный для его вертикально подъема, достигает примерно пяти метров, а само изделие вмещает, вероятно, до двух человек.
Отдельные возможности аппарата сравниваются с действующими моделями боевых вертолетов.
Согласно опубликованной пользователем Alert 5 в Twitter спецификации аппарата, дисколет способен развивать скорость до 650 километров в час.
Twitter: May I ask a favor, please? Translate that poster for me. Thank you. https://t.co/bop2cMSkJL— Steve Trimble (@TheDEWLine) October 9, 2019
Как сообщал УНИАН, одним из наиболее секретных видов техники, которые смогли увидеть зрители парада в Пекине, стал новейший ударный беспилотный летательный аппарат «Лицзянь».