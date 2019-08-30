CNBC: Ядерный взрыв в России мог произойти во время подъема ракеты «Буревестник» со дна моря

В американской разведке говорят, что ядерный двигатель ракеты еще ни разу не сработал.

В разведке США считают, что таинственный взрыв на северном побережье России произошел не во время нового испытания ракеты с ядерным двигателем. Катастрофа произошла во время миссии по подъему с морского дна ракеты, которую российские военные потеряли во время предыдущего запуска.

Об этом CNBC рассказал источник, знакомый с деталями отчета американской разведки. Таинственный взрыв прогремел в России 8 августа, убив пятерых ученых. После возникли опасения, что страна испытывает новую ракету с ядерным двигателем «Буревестник».

«Это не был новый запуск оружия. Это была миссия по спасению ракеты, потерянной во время предыдущего теста», - сказал собеседник американского издания.

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«Произошел взрыв на одном из судов, которое было привлечено к миссии спасения. Это вызвало реакцию в ядерном двигателе ракеты, что привело к утечке радиации», - добавил он.

При этом, в отчете разведки США ничего не сказано о потенциальных угрозах для здоровья или окружающей среды от реактора в двигателе.

CNBC еще в прошлом году узнало о том, что Москва готовила миссию по возвращению потерянной в море ракеты. Предыдущее испытание провалилось. А модель оружия исчезла в Баренцевом море. В операции по возвращению ракеты принимали участие три судна, одно из которых было специально оборудовано для хранения радиоактивных материалов из ядерного реактора. Если бы России удалось успешно восстановить ракету, аналитики США считают, что в таком случае Москва могла бы взять этот случай за образец для будущих подобных случаев.

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В прошлом марте Владимир Путин похвастался разработкой нового гиперзвукового оружия, а также ракет «Буревестник», которые, по его словам, оснащены ядерными двигателями и имеют неограниченный радиус действия. Однако, Кремль до сих пор не смог провести успешное испытание этой ракеты, несмотря на многочисленные попытки. Об этом говорят источники в разведке США.

«Буревестник» в этом году проходил лишь одно испытание. Также это оружие пытались запустить четыре раза в период с ноября 2017 до февраля 2018 года. Каждое испытание заканчивалось провалом. В США говорят, что самый длинный полет «Буревестника» длился всего две минуты, а ракета пролетела лишь 35 километров прежде чем вышла из-под контроля и разбилась. Кратчайший запуск длился всего четыре секунды.

Все испытания, очевидно, свидетельствуют, что ядерный двигатель крылатой ракеты не срабатывает. Именно поэтому оружие никак не может достичь той неудержимости, о которой говорит Путин.