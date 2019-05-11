Турция приостановила сделку о покупке российских ракет - СМИ

Договор могут разорвать из-за давления США.

Контракт на покупку Турцией российских ракетных комплексов С-400 приостановлен и есть большая вероятность полного его разрыва из-за давления США.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на немецкое издание Bild.

Журналисты узнали, что турецкие военные собирались получить первую партию российских систем противоракетной обороны С-400 против воли президента США Дональда Трампа. Однако кризис лиры (турецкая валюта.) заставил Эрдогана передумать.

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"Большое соглашение между Россией и Турцией приостановлено. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган передумал", - говорится в материале.

Издание добавляет, что не только США обеспокоены соглашением между Эрдоганом и Кремлем. Критика звучала и со стороны Германии.

"Мы хотим, чтобы Турция прочно держалась в западном альянсе, и поэтому мы очень обеспокоены покупкой С-400", - заявлял посол Германии в Анкаре Мартин Ердманн.

Важным фактом здесь является то, что Турция может стать первым государством-членом НАТО, которая будет полагаться на российские технологии. Российская система ПРО, в то же время, считается несовместимой с системами НАТО.

Высокопоставленный дипломат из Анкары заявил немецкому изданию, что экономический кризис в Турции усиливается за агрессивную внешнюю политику Эрдогана. Ухудшение экономической ситуации сорвало его планы, он вынужден снова искать благосклонности президента США и других партнеров по альянсу.

Напомним, Соединенные Штаты призвали Турцию отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Иначе Анкаре пригрозили "серьезными последствиями": Штаты не продадут Турции ни F-35 (американский истребитель-бомбардировщик), ни Patriot (зенитно-ракетные комплексы).

Отметим, что министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Турция приобретет у России зенитно-ракетные системы С-400 через насущную необходимость обеспечить безопасность страны. По его словам, размещение С-400 в Турции начнется в октябре, а командование ВС Турции позже определит места их дислокации.