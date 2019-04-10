Эрдоган допустил получение российских С-400 раньше срока

По словам турецкого президента, поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше.

Поставки Турции российских зенитных ракетных систем С-400 могут состояться раньше предполагаемого срока - до июля 2019 года.

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Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «Покупка Анкарой С-400 является предметом международного интереса, наших министров постоянно спрашивают, не поменяла ли Турция свое решение. Мы им заявляем, что это завершенное дело. Поставки С-400, как предполагалось ранее, будут в июле, но, возможно, это произойдет даже раньше», - сказал Эрдоган после визита в РФ, передает Daily Sabah.

Между тем, как заявил на одном из американских телеканалов госсекретарь США Майкл Помпео, власти Турции не смогут одновременно закупить американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитные ракетные системы С-400. После развертывания С-400 Анкара будет исключена из программы создания и приобретения американских самолетов.

В ходе слушаний в одном из подкомитетов комитета Сената Конгресса США по ассигнованиям один из сенаторов спросил госсекретаря, предупреждал ли он об этом Анкару. Госсекретарь ответил утвердительно, однако других подробностей по консультациям он не раскрыл.

Как сообщал УНИАН, по данным СМИ, США остановили поставки Турции военной продукции, связанной с истребителями-бомбардировщиками пятого поколения F-35. Пентагон подтвердил, что может полностью прекратить программу совместного создания самолета F-35 с Турцией, если та купит российские С-400.

Контракт на поставку Турции четырех систем С-400 на сумму около $2,5 млрд был подписан в июле 2017 года. Поставки ожидались в марте 2020 года, но позднее Анкара и Москва договорились ускорить процесс и начать поставки уже летом 2019 года.