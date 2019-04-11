США временно разместят в Румынии противоракетный комплекс THAAD

Комплекс будет размещен летом на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса.

Вооруженные силы США временно разместят в Румынии систему противоракетных систем заатмосферного перехвата THAAD.

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Комплекс будет размещен летом на время технических работ и модернизации имеющегося там комплекса Aegis Ashore, говорится в сообщении Европейского командования США, передает kommersant. «Aegis Ashore Romania является важной частью Европейского поэтапного адаптивного подхода, который призван защитить европейских союзников по НАТО и развернутые в регионе силы США от растущей угрозы распространения баллистических ракет за пределами Евроатлантического региона», - говорится в сообщении.

В существующую архитектуру ПРО НАТО будет интегрировано дислоцированное в Форт-Худе (Техас) 32-е командование противовоздушной и противоракетной обороны сухопутных сил США 69-й противовоздушной артиллерийской бригады.