Польша закупит более 30 новейших истребителей в США

Планируют закупить самолеты F-35.

Польша закупит у Соединенных Штатов Америки 32 истребители пятого поколения F-35.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на tvn24 и слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.

Министр обороны заявил, что Варшава уже начала переговоры с Вашингтоном относительно закупки.

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“Поскольку об этом публично говорит американская сторона, то это означает, что закупка возможна. Мы подготовили юридическую и финансовую базу для закупки 32 самолетов пятого поколения”, - сказал Блащак.

В то же время представитель компании Lockheed Martin Ричард Эдвардс во время визита в Варшаву выразил мнение, что первые самолеты F-35 могут быть переданы Польше в 2024 году.

В прошлый четверг представитель министерства обороны США Матиас Винтер заявил в Конгрессе США, что Вашингтон намерен продать F-35 пяти странам-союзникам: Польши, Румынии, Греции, Испании и Сингапуру.

Напомним, НАТО построит в Польше состав для американской армии в селе Повидз (Великопольское воеводство). На строительство выделят 260 млн долларов. Там будут хранить бронированные машины, боеприпасы и оружие американской бригады.