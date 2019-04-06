Польша закупит более 30 новейших истребителей в США
Польша закупит у Соединенных Штатов Америки 32 истребители пятого поколения F-35.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на tvn24 и слова министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.
Министр обороны заявил, что Варшава уже начала переговоры с Вашингтоном относительно закупки.
Читайте такжеВМС США приняли истребители F-35C на вооружение
“Поскольку об этом публично говорит американская сторона, то это означает, что закупка возможна. Мы подготовили юридическую и финансовую базу для закупки 32 самолетов пятого поколения”, - сказал Блащак.
В то же время представитель компании Lockheed Martin Ричард Эдвардс во время визита в Варшаву выразил мнение, что первые самолеты F-35 могут быть переданы Польше в 2024 году.
В прошлый четверг представитель министерства обороны США Матиас Винтер заявил в Конгрессе США, что Вашингтон намерен продать F-35 пяти странам-союзникам: Польши, Румынии, Греции, Испании и Сингапуру.
Напомним, НАТО построит в Польше состав для американской армии в селе Повидз (Великопольское воеводство). На строительство выделят 260 млн долларов. Там будут хранить бронированные машины, боеприпасы и оружие американской бригады.