Мединский рассказал, что во время Курской битвы экипаж офицера Якова Кобзаря из Краснодара, "в одном бою сжег полностью 17 фашистских танков".

В России намерены дать новому образцу бронетехники имя "Кобзарь".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил министр культуры Владимир Мединский на заседании российского организационного комитета "Победа" под председательством президента Владимира Путина в Кремле.

Он сообщил, что при поддержке Минкультуры снято три "больших фильма", посвященных Великой отечественной войне.

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"Когда мы работали над сценариями и изучали историю танкистов, нашли уникальный, совершенно забытый эпизод: во время Курской битвы экипаж молодого офицера, которого звали Яков Кобзарь, он из Краснодара, в одном бою сжег полностью 17 фашистских танков", - рассказал Мединский.

По его словам, подвиг верифицирован, Кобзарь получил за это звание Героя Советского Союза посмертно.

"Американцы сочиняют известные фильмы на аналогичные темы, но ничего подобного у них никогда не было", - убежден Мединский.

"Мы обратились к Министерству обороны, они поддержали эту идею. Мы сейчас ищем имена для новых образцов военной техники, а какое звучное имя "Кобзарь" для нового образца бронетанковой техники!", - заявил Мединский.

Ранее издание Business Insider сообщало, что Россия хвастается новыми ракетами для Су-57, которые нельзя установить на самолет.