Украинские войска продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

Вооруженные силы имеют успехи в продвижении на двух участках в Запорожской области.

Об этом сказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, говорится в сообщении медийной площадки Сил обороны Military Media Center.

В частности, Силы обороны Украины продолжают наступление на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

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"На направлениях Новоданиловка - Новопрокоповка и Малая Токмачка - Ивово имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал Ковалев.

Кроме того, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательных действий южнее города Бахмут.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, Вооруженные силы Украины освободили село Работино в Запорожской области. ВСУ двигаются юго-восточнее этого населенного пункта. Заместитель министра обороны Анна Маляр проинформировала, что Вооруженные силы Украины продвигаются в сторону Новопрокоповки и Очеретоватого "несмотря на яростное сопротивление врага".

Оккупационные власти города Токмак Запорожской области начинают эвакуировать из-за приближения линии фронта в связи с постепенным продвижением Сил обороны Украины.

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