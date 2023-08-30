Все крылатые ракеты, которые запустил враг, уничтожены, отметили в Воздушных силах.

Сегодня ночью было зафиксировано 44 вражеских воздушных целей, 43 из них уничтожены.

Об этом сообщают Воздушные силы Украины в среду утром, 30 августа. "Уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 из 16-ти ударных БПЛА", - сказано в сообщении.

В частности, 28 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 были выпущены из 11 самолетов стратегической авиации Ту-95МС из Каспия и района Энгельса. Также 16 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 запущены с южного и северного направлений (Приморско-Ахтарск, Курск).

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"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожены все 28 крылатых ракет и 15 ударных БПЛА типа Shahed-136/131 в пределах Киевской, Черкасской, Одесской и Николаевской областей",- отмечают в Воздушных силах.

В сообщении сказано, что по маршруту следования ракет и дронов в ряде областей Украины работала противовоздушная оборона. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения.

Вражеский обстрел Киева и других регионов Украины россиянами сегодня - что сообщалось

Как писал УНИАН, в ночь с 29 на 30 августа Россия провела массированную атаку с воздуха по Украине. В КМВА сообщили, что ПВО уничтожила 20 вражеских целей. В Киеве погибли двое мужчин, есть раненые.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате атаки в Фастовском и Бучанском районах Киевщины возникли пожары, есть разрушение жилых домов.

На Житомирщине обломками сбитого беспилотника был частично поврежден объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет, а информация о масштабе повреждений уточняется.

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