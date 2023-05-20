На южном направлении украинские защитники "минуснули" вооружение оккупантов. Как сообщает оперативное командование "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ метко отработали по врагу.
Сейчас известно, что оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", противотанковый комплекс, три единицы авто-бронетихники, полевой пункт боепоставки и наблюдательный пункт с оборудованием.
В командовании отмечают, что корабельная группировка захватчиков в Черном и Азовском морях состоит из восьми единиц. Утром оно усилено (в Черном море) подводным ракетоносителем, снаряженным четырьмя "Калибрами".
В "Юге" также напомнили, что перед рассветом российская армия коварно ударила четырьмя авиабомбами в район Казацкого и по жилым кварталам Берислава. В городе повреждены пять зданий, двое гражданских погибли, еще один человек получил тяжелые ранения.
Также враг ночью нанес четыре удара по Антоновке и трижды обстрелял Очаков на Николаевщине.
"Захватчики били по прибрежным Херсону, Золотой Балке, Гавриловке и Михайловке, терроризировали и Куцурубскую общину. Повреждены частные дома, ранено еще одно гражданское лицо", - рассказали военные.
Вчера мы сообщали, что украинская авиация изрядно отработала по сосредоточению захватчиков, которые из-за этого потеряли пункт управления, определенное вооружение и технику, шесть станций радиоэлектронной борьбы и тому подобное. Кроме того, ВСУ удалось уничтожили три российских "калибра" и 16 дронов-камикадзе.
Ситуация на юге
Ситуация на юге Украины остается достаточно напряженной. Так, 19 мая защитники страны уничтожили установки, из которых захватчики били по населению Правобережья. При этом ликвидированы 12 российских оккупантов.