Также были сбиты четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и 13 вражеских беспилотников "Shahed-136".

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили о поражении 10 районов сосредоточения вооружения оккупантов и трех их пунктов управления.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла десять ударов. Подтверждено поражение шести районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также четырех позиций зенитных ракетных комплексов противника", - говорится в сообщении. Видео дня

Подразделения противовоздушной обороны сбили четыре крылатых ракеты, один вертолет Ка-52 и 13 беспилотников "Shahed-136".

"Воины ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, четыре районы сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию РЭБ, один мост и один понтонну переправу противника", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: главные новости

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. По состоянию на 9 октября защитники освободили более 1 170 квадратных километров на Херсонском направлении.

Между тем оккупационные власти Херсона заявляют об "эвакуации" на левый берег Днепра якобы в связи с активными боевыми действиями рядом. По разным оценкам, в оккупированном городе находится до 25 тысяч российских военных и, как утверждала глава Херсонской городской ВА Галина Луговая, они напуганы и психологически разрушены.

В Луганской области оккупанты продолжают обстреливать освобожденные населенные пункты, по словам председателя ОВА Гайдая, "превращая их в пепел".

Туда стягиваются свежемобилизованные россияне, заключенные, приехало много техники и ПВО. В течение суток ВСУ отбили атаку врага на Белогоровку.

В свою очередь, руководитель ГУР Кирилл Буданов пообещал значительное продвижение вооруженных сил Украины до конца 2022 года. Сейчас самые тяжелые бои идут в районе городов Бахмут и Соледар на Донбассе.

С начала вторжения ВСУ уничтожили уже 66 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники. Отдельно, силами ПВО сбиты 5 ракет, вражеский штурмовик; уничтожены несколько складов БК русских.

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