По предварительным данным, двое погибших, десятки травмированных.

В понедельник, 27 июня, Россия нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге Полтавской области.

В ГСЧС рассказали подробности о жертвах и пострадавших и опубликовали фото охваченного огнем ТЦ в Кременчуге.

По словам спасателей, сейчас площадь пожара в здании составляет 10 тыс. 300 м кв. Погибли два человека, 20 травмированы. Однако эти данные предварительные, они уточняются.

"К тушению привлечены 115 человек и 20 единиц техники ГСЧС. К месту пожара следует пожарный поезд "Укрзализныци", - говорится в сообщении спасателей.

Россия ударила ракетами по ТЦ Кременчуга

27 июня российские оккупанты совершили ракетный удар по Кременчугу Полтавской области. Мэр сообщил, что ракетный удар пришелся в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям.

Зеленский заявил, что в момент удара в здании ТЦ находились более тысячи посетителей.

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