Владельцы животных должны обеспечить безопасность других людей.

Сейчас населению разрешили брать в бомбоубежища с собой своих домашних любимцев, но есть определенные условия.

"Отныне во время тревоги брать домашних любимцев к объектам гражданской защиты можно при условии, если владельцы животных обеспечат безопасность окружающих и имущества", - сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.

В частности, владелец животного обязан:

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осуществлять постоянный надзор за любимцем;

обеспечить необходимые условия, соответствующие биологическим, видовым и индивидуальным особенностям домашнего животного;

соблюдать санитарно-гигиенические требования и ветеринарные нормы.

Также говорится, что домашние животные, которые могут представлять опасность для жизни или здоровья человека, должны быть на поводке.

"Собаки, породы которых относятся к перечню опасных, обязательно должны быть в намордниках! Следуйте этим правилам. Берегите себя и хвостиков", - добавили в министерстве.

Война в Украине - новости о бомбоубежищах

Как сообщал УНИАН, в конце 2023 года стало известно, что украинцы смогут быстро находить ближайшее безопасное место во время воздушных тревог на интерактивной карте в "Дії". По данным должностных лиц, в приложении вскоре будет интерактивная карта с информацией об укрытии - адрес, его вид, вместимость и фото. Говорят, это позволит быстро и удобно находить ближайшее к себе укрытие, что поможет спастись.

Данные об укрытии будут обновлять органы государственной и местной власти, они же должны следить за их состоянием и доступностью.

В конце 2023 года произошел скандал. В Киеве школьников не впустили в бомбоубежище из-за маленькой собаки.

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