Большинство бомбоубежищ остаются без свободного доступа.

В Киеве проверили 73% от общего фонда укрытий, большинство из них остаются без свободного доступа. Ранее в Кабмине отчитывались, что ситуация с пригодными укрытиями в столице критическая.

Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

"Подвели результаты работы комиссии по проверке укрытий Киева за вчерашний день. Доложил президенту промежуточные результаты на селекторе. Проверено 3 тыс. 382 объекта, что составляет 73% от общего фонда укрытий Киева", - заявил он.

Камышин отметил, что по результатам проверки абсолютное большинство укрытий остаются без свободного доступа, однако не назвал их количество.

По его словам, 35% от проверенных объектов не пригодны для эксплуатации, 65% технически пригодны.

"Техническая пригодность укрытий с одной стороны дает нам надежду, что приведение их в порядок дает нам достаточный фонд укрытий для города. Однако перечень замечаний к технически пригодным укрытиям остается значительным. В целом результаты ревизии пока неутешительны", - проинформировал министр.

Укрытия столицы и других городов Украины "ревизуют"

Как сообщал УНИАН, 1 июня в Киеве во время воздушной тревоги произошла трагедия возле укрытия - в Деснянском районе погибли три человека (две женщины и ребенок). Во время ракетных обстрелов они не смогли скрыться из-за закрытой двери укрытия.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил Камышину провести полную ревизию защитных сооружений в Киеве, а министру внутренних дел Игорю Клименко - по всей Украине.

Комиссию по проверке укрытий столицы возглавил первый заместитель начальника КМВА, генерал-майор Владимир Кидонь.

5 июня по результатам проверки трети укрытий в столице Камышин заявил, что в Киеве ситуация с готовностью укрытий к использованию остается критической.

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