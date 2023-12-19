Можно будет просмотреть его фото, узнать вместительность и вид, а после посещения - оставить отзыв.

Украинцы смогут быстро находить ближайшее безопасное место во время воздушных тревог на интерактивной карте в "Дие".

"В приложении вскоре будет интерактивная карта с информацией об укрытии: адрес, его вид, вместимость и фото. Это позволит быстро и удобно находить ближайшее к себе укрытие и, соответственно, поможет сохранить жизнь", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Информацию об укрытии будут обновлять органы государственной и местной власти, а также следить за их состоянием и доступностью. Каждый украинец сможет оценить состояние укрытия, сообщить, если оно закрыто, или же подать предложение. Такая же схема работает и с Пунктами несокрушимости.

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Новые услуги в "Дии - последние новости

В ноябре в "Дии" создали возможность оплатить штраф за административное правонарушение в государственном приложении.

С 15 ноября украинцы могут заказать доставку водительского удостоверения курьером или на отделение "Укрпочты" в приложении "Дия". Услуга доступна как для водителей-новичков, так и для автовладельцев, которые хотят сменить пластиковое удостоверение.

Сегодня в приложении "Дия" заработает услуга купли-продажи авто за 15 минут. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на событии презентации новых услуг "Дия.Саммит".

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