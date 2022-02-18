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Российский президент Владимир Путин поручил разместить эвакуированных жителей ОРДЛО в Ростовской области.
Об этом пишут российские СМИ.
Поручение глава Кремля дал после соответствующего обращения губернатора области об оказании экстренной помощи в связи с большим наплывом беженцев.
Кроме того, Путин приказал главе МВД немедленно вылететь в Ростовскую область и заняться созданием условий для размещения людей, в том числе горячей пищей и медицинской помощью.
Каждому прибывшему Путин поручил выплачивать по 10 тысяч рублей (3700 гривень – ред.).
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