Губернатор Ростовской области обратился к Путину из-за наплыва жителей из ОРДЛО.

Российский президент Владимир Путин поручил разместить эвакуированных жителей ОРДЛО в Ростовской области.

Об этом пишут российские СМИ.

Поручение глава Кремля дал после соответствующего обращения губернатора области об оказании экстренной помощи в связи с большим наплывом беженцев.

Кроме того, Путин приказал главе МВД немедленно вылететь в Ростовскую область и заняться созданием условий для размещения людей, в том числе горячей пищей и медицинской помощью.

Каждому прибывшему Путин поручил выплачивать по 10 тысяч рублей (3700 гривень – ред.).

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