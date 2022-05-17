Военный эксперт подчеркнул, что на украинской границе нет ударной группировки Беларуси.

Учения белоруской армии, которые начал проводить самопровозглашенный президент, не стоит рассматривать, как серьезную угрозу в адрес Украины.

Об этом в колонке для НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"Те учения белорусские, которые начал проводить самопровозглашенный президент, не несут нам прямой или существенной угрозы. Потому что переброска механизированных и мотострелковых десантных подразделений на границу не происходит", - отметил Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что на украинской границе нет ударной группировки Беларуси.

"Ударную группировку Беларусь на границе с Украиной не формирует. А она продолжает проводить демонстрационные действия для Путина, показывая тем самым, что белорусские войска заняты прикрытием, как сказал Лукашенко, "спины" российским войскам. Чтобы никто там по ним сзади не ударил. Поэтому Лукашенко и гоняет свою армию по просторам Беларуси с севера на юг, затем на запад и так далее. Показывает интенсивность защиты либо от НАТО, либо от Украины", - заявил Жданов.

Активная фаза войны:

13 мая Жданов заявил, что активная фаза этой войны может затянуться на 5-6 месяцев, но благодаря полученному вооружению мы можем вести контрбатарейную борьбу с артиллерией противника без большого риска для вооруженных сил и с экономией боеприпасов.

15 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что украинские силы контролируют 10% Луганщины.

Также сообщалось о том, что украинские силы на Луганщине готовятся к двум масштабным наступлениям рашистов. Речь идет о Северодонецке и трассе Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки.

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