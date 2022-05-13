Наше главное достижение на сегодняшний день - мы достигли паритета с вооруженными силами РФ.

Активная фаза этой войны может затянуться на 5-6 месяцев, но уже на сегодня благодаря полученному вооружению мы можем вести контрбатарейную борьбу с артиллерией противника без большого риска для вооруженных сил и с экономией боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, вокруг донецкого направления сейчас происходят наиболее ожесточенные бои. К сожалению, битва затягивается.

"Активная фаза этой войны может затянуться на 5-6 месяцев. И надо настраиваться на такой срок. Наше главное достижение, что мы на сегодняшний день достигли паритета с вооруженными силами РФ", – подчеркнул Жданов.

Он подчеркнул, что для перехода к контрнаступлению, армии нужна более современное оружие несоветского образца.

"Даже полученные пушки предоставляют нам преимущество в точности и дальности, мы можем уничтожать противника без большого риска для наших вооруженных сил и тратим меньше боеприпасов. Это возможность вести контрбатарейную борьбу с артиллерией противника", - сказал он.

По словам Жданова, бои в харьковском направлении – это победы, которые доказывают способность украинской армии наступать. В конце этой войны страна должна получить совершенно другую армию, которая будет соответствовать западным образцам. Если используем этот шанс и перевооружимся, то Украина будет чувствовать себя в большей безопасности.

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