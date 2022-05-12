Главной задачей россиян остается установление тотального контроля над Рубежным.

Всего за сутки 11 мая города и села Луганщины подверглись артиллерийскому обстрелу более 20 раз.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"11 мая русские повредили минимум 24 дома, из них 7 - в Северодонецке. 3 раза в неделю противник обстреливает один и тот же "квадрат" в Северодонецке. Но для россиян это просто "квадрат", а для нас жилые кварталы, где еще осталось много мирных жителей", - сообщил Гайдай.

Вчера противник начал обстрел около 10 утра.

"Имеются различные повреждения 7 многоэтажек. Еще 3 дома были разрушены в Рубежном, 2 в Горском, 5 во Врубовке, 4 в Комышувахе и 3 в Тошкивке. Всего за 11 мая города и села района подверглись артиллерийскому обстрелу 26 раз. Больше всего обстреливали Северодонецк - 9 раз", - сообщает глава ОВА.

Обострение ситуации привело к сложностям с доставкой гуманитарных грузов.

"Так, вчера под Лисичанском грузовик попал под обстрел и получил повреждения. Поддерживать общественный порядок сейчас крайне опасное занятие. Наши полицейские, обязанности которых, однако, во время военного положения сильно расширяются, чуть ли не каждый день подвергаются обстрелу", - отмечает Гайдай.

Главной задачей россиян остается установление тотального контроля над Рубежным.

"Для форсирования водной преграды агрессор перебросил технику понтонно-мостового парка с территории Российской Федерации в сторону Кременной. Между тем, минувшей ночью в Луганской и Донецкой областях отражено 9 обстрелов противника, уничтожено 8 танков, 6 единиц ББМ, 5 автомашин и 1 зенитное орудие. Подразделения ПВО сбили 4 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10"", - отметил Гайдай.

Напомним, в Северодонецке россияне повредили около 70% жилых домов.

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