Автор указывает на причастность российской армии к многочисленным преступлениям против человечности.

Президента Владимира Зеленского призвали признать русскую армию международной террористической организацией.

Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента.

Автор указывает на причастность российской армии к многочисленным преступлениям против человечности, к террору в отношении гражданского населения, к шантажу угрозой масштабных экологических катастроф и катализацию природного кризиса.

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"(Признать) международной, потому что российская армия совершала военные преступления по всему миру, а не только в Украине. Молдова, Грузия, Сирия, Ливия, ЦАР, Мозамбик и т. д", - говорится в тексте обращения.

С 1 сентября петиция набрала около 900 голосов из 25 тысяч необходимых для рассмотрения президентом.

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Россияне не отказались от намерений захватить Донбасс, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

На востоке ВС РФ сосредоточили основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. Также противник ведет бои, чтобы не потерять логистические маршруты в Харьковской области.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов. На Южнобугском направлении был отбит штурм русских вблизи Потемкиного.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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