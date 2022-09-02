Между тем в Черноморской и Азовской морских зонах основные усилия противника сосредоточены на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства.

Украинские военные отбили наступление оккупантов вблизи Потемкино на Южнобугском направлении.

Об этом на странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Южнобугском направлении противник сосредотачивается на обороне занятых ранее рубежей и позиций. Осуществлял обстрелы позиций наших войск и гражданской инфраструктуры из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Степная Долина, Александровка, Посад-Покровское, Прибугское, Новониколаевка, Любомировка, Новогригорьевка, Киселевка, Первомайское, Кобзарцы, Партизанское, Червоная Долина, Широкое, Березнеговатое, Большое Артаковое, Андреевка, Новоселовка, Шевченково, Ольгино, Миролюбовка, Любимовка и Петровка. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Лозовое, Сухой Пруд, Большое Артаковое, Хрещенивка. Был остановлен Силами обороны во время ведения наступательных действий в направлении населенного пункта Потемкино", - говорится в сообщении.

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Тем временем в Черноморской и Азовской морских зонах основные усилия противника сосредоточены на ведении разведки и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению высокоточного оружия находятся носители крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Как сообщал УНИАН, за сутки на южном направлении украинские защитники уничтожили пять складов боеприпасов российских оккупантов.

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