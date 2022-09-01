Для возобновления наступления россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область.

Российские оккупационные войска рассчитывают возобновить наступление на Донбассе и в Запорожской области.

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, для возобновления наступления россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область.

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"На востоке враг осуществляет перегруппировку войск Центрального военного округа с Луганско-Донецкого на Кураховское направление с целью наращивания своих войск. После восстановления боеспособности врагом дополнительно введено по одной батальйонно-тактической группе на Славянское и Николаевское направления" , - сообщил Громов.

Кроме того, Россия из Белгородской области перебросила две тактические группы в Орехово Запорожской области. Такие действия российского руководства, вероятно, могут свидетельствовать о планах возобновления наступления на Донбассе.

Громов подтвердил, что Россия формирует ранее анонсированный третий армейский корпус, но прошли ли подготовку мобилизованные, пока точно неизвестно. По словам Громова, именно это формирование российских войск перебросят в Донецкую область.

Как сообщал УНИАН, оккупанты передвинули крайний срок захвата Донецкой области. Теперь выйти на административную черту они планируют до 15 сентября.

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