На Краматорском и Новопавловском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение.

На Донетчине основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком направлении враг основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском и Новопавловском направлениях пытается улучшить тактическое положение, осуществляет огневое поражение наших войск. Пытается сковывать действия подразделений Сил обороны и не допустить их переброски на другие направления", - говорится в сообщении.

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Тем временем на Краматорском направлении осуществлял обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Богородичное, Григоровка, Донецкое, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Раздоловка, Веселое.

Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Верхнекаменское.

На Бахмутском направлении враг обстреливал из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Сухая Балка, Юрьевка, Бахмутское, Майорск, Зайцевое, Соледар, Бахмут, Яковлевка, Белогоровка. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Зайцево, Веселая Долина, Соледар, Бахмут, Яковлевка.

"Подразделениями Сил обороны было отбито наступление противника в направлениях населенных пунктов Бахмутское и Бахмут, а также Веселая Долина и Майорск", - отметили в Генштабе.

Тем временем на Авдеевском направлении противник осуществлял обстрелы из имеющихся видов вооружения в районах населенных пунктов Красногоровка, Авдеевка, Веселое, Опытное, Водяное, Тоненькое, Первомайское, Карловка.

"Наши войска успешно отбили наступление подразделений противника в районах населенных пунктов Опытное, Первомайское и Невельское. Также были отбиты штурмовые действия врага, которые он пытался провести в направлениях населенных пунктов Авдеевка и Красногоровка", - сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении подразделения противника осуществляли обстрелы из минометов, танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Никольское, Пречистовка, Великая Новоселка, Богоявленка, Новомайорськ, Нескучное. Активных наступательных действий враг не проводил.

На Запорожском направлении активных наступательных действий вражеские подразделения не осуществляли.

Как писал УНИАН, руководство России, вероятно, готовится к созданию новых сил для усиления наступления на Украину осенью и зимой.

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