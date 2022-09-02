В "Энергоатоме" заявляют, что захватчики распространяют манипулятивную и лживую информацию о визите миссии МАГАТЭ.

Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать членам миссии МАГАТЭ ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС.

Об этом в своем Telegram сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Рашисты врут, манипулируют и искажают реальное положение дел на Запорожской АЭС и распространяют только выгодную им информацию о визите миссии МАГАТЭ. Российские оккупанты прилагают максимум усилий, чтобы не дать миссии Международного агентства по атомной энергии возможности ознакомиться с реальным положением дел на Запорожской АЭС. Они распространяют манипулятивную и лживую информацию об этом визите", - подчеркнули в "Энергоатоме".

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Так, по их информации, подавляющее большинство "СМИ со всего мира", которые вчера приехали на станцию, – это российские пропагандисты.

"Автобусы с украинскими и иностранными журналистами, которые пытались попасть на Запорожскую АЭС вместе с миссией МАГАТЭ через территорию Украины, рашисти не пропустили на блокпосте", - сообщают в "Энергоатоме".

Также отмечают, что "оккупанты врут, искажают факты и доказательства, свидетельствующие об их обстрелах станции, а также последствия повреждений инфраструктуры ЗАЭС" и прогнозируемо обвиняют в этом ВСУ.

Кроме того, военные грузовики, которые в нарушение всех требований пожарной безопасности находятся в машинных залах энергоблоков, оккупанты представили экспертам МАГАТЭ как технику войск химической защиты.

"Все созданные ими нарушения ядерной и радиационной безопасности они пытаются спрятать во лжи и манипуляциях. Рашисти не пустили миссию в кризисный центр ЗАЭС, где сейчас находятся российские военные, которых не должны были видеть представители МАГАТЭ. То есть часть вооруженных российских оккупантов на атомной станции просто "спрятали". Миссии "презентовали" заранее спланированное и срежиссированное шоу, как якобы "жители Энергодара жалуются на обстрелы ВСУ". А точнее – рассказывают об обстрелах, которые захватчики упорно приписывают украинским защитникам", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что захватчики намеренно заглушили мобильную связь и интернет в Энергодаре, чтобы не дать возможности передавать фото и видео с ЗАЭС и ее города-спутника.

"К работе на Запорожской АЭС рашисти допустили только оперативный персонал и существенно ограничили пребывание людей на маршрутах движения членов делегации МАГАТЭ. Понимаем, что в этих условиях МАГАТЭ будет трудно дать объективную оценку ситуации на ЗАЭС. Подчеркиваем, что выполнить все рекомендации миссии по восстановлению на станции ядерной и радиационной безопасности невозможно, пока она находится под контролем российских оккупационных войск", - резюмировали в "Энергоатоме".

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. С начала августа оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В ее состав вошли 14 международных экспертов.

Миссию возглавляет генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. Миссия сфокусируется на трех задачах: физическая защита; ядерная безопасность; гарантии нераспространения ядерных материалов.

Накануне визита миссии стало известно, что в результате обстрелов русскими площадки Запорожской АЭС сработала аварийная защита и отключился работающий 5-й энергоблок. Оккупанты заявили, что Энергодар обесточен.

1 сентября делегация МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС. Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ будет сохранять постоянное присутствие на АЭС.

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