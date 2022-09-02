Противник пытается найти слабые места в обороне наших войск и улучшить тактическое положение.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия с целью недопущения потери контроля над занятыми рубежами и логистическими маршрутами в Харьковской области.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

Противник пытается найти слабые места в обороне наших войск и улучшить тактическое положение.

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На Харьковском направлении осуществлял обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Уды, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Питомник, Большие Проходы, Старый Салтов, Петровка, Победа, Дементеевка, Пришиб.

Враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Шестаково, Байрак, Русские Тишки и Веселое.

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Россияне сосредоточились на захвате Донбасса, теперь они хотят выйти на админграницу Донецкой области до 15 сентября.

Украинские защитники отбили все штурмы врага на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Вместе с тем на юге продолжается контрнаступление ВСУ. За сутки была подтверждена ликвидация более 100 оккупантов.

В связи с большими потерями, в частности регулярным уничтожением логистических путей, Россия перебрасывает через понтоны в Херсонскую область дополнительную технику и личный состав.

Появилась информация, что россияне перегруппировываются и перебрасывают дополнительные войска на Донбасс и в Запорожскую область - для возобновления наступления.

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