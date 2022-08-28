Он подчеркивает, что украинский флаг будет установлен во всех городах Донбасса, Приазовья и в Крыму.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что российские оккупанты принесли в Донецк деградацию и гибель, но они там временно.

Об этом он сказал в видеообращении.

"Каждый год в последние выходные лета в нашем государстве отмечались два праздника, очень тесно связанные: День города Донецк и День шахтера. В 2014 году из-за оккупантов все изменилось для Донецка. А в этом году всей Украине не до праздников. Но мы не забыли и не забудем ни об одном своем городе и ни об одном своем человеке", - подчеркнул глава государства. Відео дня:

Он добавил, что Донецк "всегда был одним из самых богатых и сильных городов Украины", а шахтерский труд "всегда был одной из самых уважаемых профессий".

"Сейчас Донбасс почти разрушен российскими ударами, опустошен. Гордый и славный украинский Донецк унижен российской оккупацией, ограблен", - подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что Россия принесла в Донецк "самое страшное - абсолютное игнорирование ценности любой жизни, абсолютное неуважение к кому-либо".

"Оккупанты принесли деградацию и гибель. И верят, что они там навсегда. Но они - временно. А Украина - вернется. Обязательно. Жизнь вернется. Достоинство людям Донбасса вернется. Возможность жить вернется. Возможность жить в безопасности и счастливо. Именно это будет символизировать наш украинский флаг, когда мы установим его в Донецке, в Горловке, в Мариуполе, во всех городах Донбасса, Приазовья, во всех районах, которые находятся под российской оккупацией, на Харьковщине, на Запорожье, на Херсонщине. И обязательно - в Крыму", - подчеркнул Зеленский.

Война в Украине: актуальные данные

Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. Как сообщал Генштаб ВСУ утром, 28 августа, ВСУ остановили наступление оккупантов на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Накануне стало известно о переброске в Украину добровольческих батальонов третьего армейского корпуса. Таким образом, Путин постарается возобновить наступление на Донецком направлении, где продвижение противника застопорилось, а часть бросить на юг в ожидании контрнаступления ВСУ.

В то же время аналитики Института изучения войны сомневаются, что новые добровольческие батальоны переломят ход войны и как-то существенно повлияют на текующую ситуацию.

Сейчас, по мнению аналитиков, у России нет сил штурмовать украинские позиции в Херсонской области – наступательный ресурс РФ "деградировал".

С начала полномасштабного вторжения ВСУ уничтожили уже 46 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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