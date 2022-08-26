По словам омбудсмена, раненые военнослужащие, возможно, находятся в Донецке.

Тела погибших в Еленовке украинских бойцов могут находиться в Мариуполе и Донецке.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "Настоящего времени".

"Я обратился с предложением, чтобы российская сторона начала процедуру выдачи тел погибших родственникам у нас, в Украине, чтобы я был допущен к нашим раненым ребятам. Ничего не было сделано", - сказал он.

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Лубинец подчеркнул, что российская сторона все обращения проигнорировала. "На данный момент у нас есть единственная информация, что, возможно, тела находятся в Мариуполе. Часть – в Мариуполе, часть – в Донецке. А раненые военнослужащие, по нашей информации, находятся в Донецке", - рассказал Лубинец.

Массовая казнь Россией украинских военнопленных в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в оккупированном поселке Еленовка в результате взрыва было разрушено здание, где содержались выведенные с завода "Азовсталь" украинские военнопленные.

Сразу после взрыва Россия обвинила Вооруженные Силы Украины в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибли более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно.

Украинские силовые структуры назвали взрыв в Еленовке российским террористическим актом для сокрытия военных преступлений, дискредитации ВСУ, срыва поставки оружия.

Украинская сторона так и не получила официальных ответов от России относительно списков погибших и раненых в результате теракта.

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