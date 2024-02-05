Мобильные огневые группы призваны уничтожать воздушные объекты врага, которыми россияне пытаются наносить удары по Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил с рабочей поездкой в Днепропетровскую область и посетил Центр подготовки, где проходит тренировка мобильных огневых групп.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, президенту доложили о состоянии укомплектования мобильных огневых групп.

В частности, глава государства ознакомился с условиями проживания и прохождения службы военнослужащими.

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Зеленский понаблюдал за процессом обучения в специализированных классах мультимедийных тренажеров ПТРК "Фагот" и ПЗРК "Игла", а также за выполнением личным составом мобильных огневых групп упражнений по практическим стрельбам.

Также президент вручил государственные награды военнослужащим регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" Вооруженных Сил Украины и оперативного командования "Восток" Сухопутных войск ВСУ.

"Хочу поблагодарить вас за уничтожение воздушных целей врага, за защиту нашего государства, наших семей, за защиту Украины. Желаю вам крепкого здоровья и только победы. Только вперед! Слава Украине!" - сказал президент, обращаясь к военнослужащим.

Огневые группы ПВО

Как сообщал УНИАН, в январе 2023 года стало известно, что на северных направлениях обороны Украины набирает обороты создание мобильных огневых групп противовоздушной обороны.

В феврале прошлого года подразделения группировки сил и средств обороны Киева сообщили о создании специальных мобильных групп для усиления защиты воздушного пространства области и противодействия иранским дронам-камикадзе Shahed-136.

В ноябре 2023 года представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Силы обороны будут наращивать количество мобильных групп ПВО, в частности для борьбы с вражескими БПЛА. Однако это вынужденный шаг, на который толкает нехватка зенитно-ракетных комплексов большого радиуса действия.

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