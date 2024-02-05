Президент Украины Владимир Зеленский оценил последствия возможного избрания Дональда Трампа на второй срок президента в Соединенных Штатах Америки. Об этом глава государства сказал в интервью итальянскому телеканалу RAI.
В частности, у президента Украины спросили, если в США на выборах президента будет проголосовано за Дональда Трампа, имеет ли он опасения, что может произойти шаг назад и изменится уровень помощи для Украины.
Зеленский выразил надежду, что возможные смены власти в США не повлияют на поддержку Украины.
"Мы должны находить возможности работать вместе. Во время войны это для нас может быть решающим, если будет ослабление помощи со стороны Соединенных Штатов. Я бы хотел верить и надеяться, если будут изменения в руководстве США, то это не будет иметь влияние", - сказал глава государства.
В то же время, Зеленский обратил внимание, что иногда на выборах люди что-то говорят, а потом действуют сдержанно.
"Не обязательно то, что они говорят, потом происходит. Бывает и так. Я очень верю, что те некоторые радикальные голоса Республиканской партии не будут начинать новое геополитическое перераспределение. Потому что если они приходят к власти и хотят ослабить помощь Украине, это и будет новое геополитическое перераспределение. Потому что Путин прорвет нашу оборону и пойдет дальше. И он так просто не остановится", - убежден Зеленский.
Выборы в США и помощь Украине - что сообщалось
Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп стремится переизбраться на пост президента США на выборах, которые состоятся в ноябре этого года.
В середине января Трамп в очередной раз пообещал "очень быстро" разрешить ситуацию с войной в Украине. Он уверен, что сможет привлечь к диалогу президентов Украины и России, которых он "хорошо знает".
Раньше Трамп обещал закончить войну за "24 часа".
С тем, Зеленский пригласил Трампа приехать в Киев.
С октября месяца прошлого года Конгресс США не может одобрить дополнительную поддержку для Украины. Определенная часть представителей Республиканской партии заявило, что надо сначала решить внутренние проблемы, и в частности с большим наплывом незаконных мигрантов на южной границе США. Из-за дополнительной помощи для Украины не принимается.
В воскресенье, 4 февраля, Сенат Соединенных Штатов Америки обнародовал двухпартийное предложение о помощи Израилю, Украине и охране границ на сумму 118 миллиардов долларов. Законопроект предусматривает выделение 60,1 млрд долларов на помощь Украине, 14,1 млрд долларов - Израилю и 20,2 млрд долларов - на повышение безопасности на американской границе.
Впрочем, этот законопроект резко раскритиковали республиканцы Палаты представителей, в частности спикер Майк Джонсон.
По мнению издания The Washington Post, это предложение может стать лучшим шансом для президента Джо Байдена обеспечить Украину военной помощью.