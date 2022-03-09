Он также отметил поддержку Украины Канадой.

Президент Украины Владимир Зеленский по переговорам с Россией отмечает, что украинская сторона будет готовиться к следующим раундам.

Об этом он сказал в видеообращении, которое размещено в Telegram-канале президента.

Зеленский напомнил, что мир отвечает на агрессию России против Украины "мощно, санкционными пакетами".

"Утром говорил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Имеем полное понимание, полную поддержку. Ночью вернулась наша делегация из Беларуси, с переговоров. Заслушаю их доклад. Будем готовиться к следующим раундам переговоров. Ради Украины, ради мира", - сказал он.

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