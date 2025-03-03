По словам президента, важно, чтобы европейские союзники не пересматривали роль России как страны-агрессора.

Украина считает лучшей гарантией своей безопасности сильную украинскую армию. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает BBC.

По словам президента, важно, чтобы европейские союзники не пересматривали роль России как страны-агрессора, и снова поднял вопрос об использовании замороженных российских активов для помощи в восстановлении страны.

Корреспондентка спросила Зеленского, знает ли он о плане президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Кира Стармера объявить перемирие "в воздухе и на море". Украинский лидер ответил: "Я все знаю".

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Возможность перемирия в Украине

Франция и Великобритания в рамках собственного мирного плана по Украине предлагают Москве и Киеву на месяц объявить перемирие "в воздухе и на море", а также ввести мораторий на удары по энергетическим объектам, заявил французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, режим прекращения огня не затронет боевые действия на земле, поскольку протяженность линии фронта "сопоставима с расстоянием от Парижа до Будапешта" и будет "крайне сложно" проверить соблюдение договоренности на таком отрезке территории. Это станет первым шагом на пути к миру, после которого в Украине планируется развернуть европейские войска, отметил французский президент.

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