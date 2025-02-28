Сообщается, что соответствующая атака снизила возможности противника по управлению силами и средствами в регионе.

В четверг, 27 февраля, авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ РФ в населенном пункте Белая Березка, что в Брянской области.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ, в результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура противника, в частности средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий.

Отмечается, что это существенно снизило возможности противника по управлению силами и средствами в регионе.

"Этот удар - очередной шаг к ослаблению вражеских сил и уменьшению их военного потенциала. Силы обороны Украины продолжают наносить потери врагу, пока последний российский захватчик не покинет территорию Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово.

Кроме того украинские бойцы атаковали еще три важных объекта российских оккупантов. В частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

Также в ночь на 26 февраля бойцы Главного управления разведки и других подразделений Сил обороны Украины ударили по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в г. Туапсе, что в Краснодарском крае РФ. Источники УНИАН в разведке отмечали, что в результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

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