По его словам, Европу не устроит мир без гарантий.

Европейский миротворческий контингент не появится в Украине в ближайшие недели, это произойдет только после подписания мирного договора.

Об этом в интервью газете Le Figaro заявил президент Франции Эммануэль Макрон. По его словам, в случае достижения прекращения огня будет очень трудно проверить, что линия фронта соблюдается. Поэтому Франция и Великобритания готовы готовы к развертыванию войск только на следующем этапе:

"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться получить доступное перемирие, переговоры, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывание [войск]".

Президент Франции подчеркнул, что Европа хочет мира, но не любой ценой, когда Украина не получит гарантий безопасности.

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