Украина сейчас готовится к саммиту НАТО и другим мероприятиям.

Президент Владимир Зеленский сделал сегодняшнее традиционное обращение к украинцам, находясь в поезде на пути, очевидно, в Киев. Он анонсировал больше оружия для Вооруженных сил Украины.

Видеообращение обнародовано в Telegram Зеленского. По его словам, сейчас идет подготовка мероприятий на ближайшие недели и к саммиту НАТО.

"Ожидаем новые встречи и переговоры, пока в большей степени – визиты к нам, в наше государство. Будет еще оружие для наших воинов. Еженедельно добавляем содержания для Украины от саммита в Вильнюсе. Мы делаем все, чтобы решение на саммите для нас было таким, каким сработает", - отметил Зеленский.

Видео дня

Он напомнил, что в частности сегодня принята важная декларация от Парламентской ассамблеи НАТО.

"Вещи названы своими именами: четкое признание геноцидом преступлений России против нашего государства, четкое осуждение рашистской идеологии. Это правильная основа и для наших международных организаций", - подчеркнул глава государства.

Также, по информации Зеленского, Украина готовится к нескольким промежуточным мерам безопасности в странах-соседях - тех, которые больше всего поддерживают. Также планируются новые обращения "ради понимания миром Украины, ради укрепления наших связей с нашими партнерами".

"Такова наша интенсивная внешняя политика, различные нестандартные форматы, максимум полезного внимания мира к Украине, к нашей защите – будем все это продолжать. Каждый раз больше результатов для Украины – ПВО, артиллерия, бронетехника, снаряды, тренировки – все это обязательно", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский провел ряд встреч с партнерами

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе Зеленский совершил ряд визитов в страны-партнеры и союзников Украины, после чего принял участие в саммит G-7 в Японии 19-21 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров "Большой семерки" (G7) определиться относительно гарантий безопасности для Украины до саммита НАТО, который запланирован в июле этого года.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ожидает от саммита лидеров НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе, фиксации решений о приближении к членству в Альянсе, а не повторения заявлений об открытых дверях.

Вас также могут заинтересовать новости: