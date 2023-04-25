Ошибочная стратегия НАТО уже позволила России развязать войну против Украины и всячески подрывать безопасность стран Запада, отмечает глава МСЗ Украины.

Страны Североатлантического альянса должны прекратить искать оправдания и признать, что альтернативы принятию Украины в Альянс нет, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в статье для Foreign Affairs.

"Пришло время отказаться от оправданий и наконец признать, что нет альтернативы принятию Украины, если целью НАТО является обеспечение безопасности евроатлантического сообщества. Я не ставлю под сомнение текущую приверженность НАТО Украине. Члены Альянса доставляли Киеву жизненно важную помощь с начала полномасштабного вторжения России. Но я ставлю под сомнение стратегию НАТО, когда речь идет об Украине и долгосрочной безопасности евроатлантического региона", – пишет Кулеба.

Глава МИД отмечает, что осторожная стратегия НАТО в отношении России имела ужасные последствия.

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"Страх затмил благоразумие Альянса, заставив его принять слишком осторожную стратегию, которая имела тяжкие последствия для тысяч украинцев, которые были похищены, изнасилованы, подверглись пыткам, были перемещены или убиты. Ошибка стратегии НАТО также позволила России подрывать безопасность Запада кибератаками, шпионажем и политическим вмешательством", – добавляет Кулеба.

Министр также отверг новые аргументы стран-участниц Альянса, выступающих против присоединения Украины якобы из-за того, что это "разъединяет".

"В Европе такое же возражение выдвинули те, кто стремится заблокировать путь Украины к членству в Европейском Союзе. Чуть больше года назад нам сообщали, что в ЕС разделен из-за вопроса о том, предоставлять ли Украине статус кандидата. Однако в июне 2022 года все 27 стран-членов ЕС поддержали предоставление Украине этого статуса, что дало блоку новое ощущение единства, цели и силы. То же самое произойдет с НАТО, когда будет принято решение относительно пути Украины к членству", – отмечает глава МИД.

Кулеба призывает лидеров НАТО принять смелое решение, которое окажет существенное влияние на ситуацию с безопасностью в регионе.

"Нынешние лидеры стран НАТО не принимали ложных решений, которые привели нас сюда, но они могут принять смелое решение расширить Альянс и таким образом защитить Евроатлантику. Если оставить Украину открытой, это приведет только к дальнейшей нестабильности и российской агрессии", – акцентирует он.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

20 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Киев. На следующий день перед заседанием в формате "Рамштайн" по военной помощи нашей стране он заявил, что все союзники по НАТО договорились о предстоящем вступлении Украины в Альянс.

После этого США заявили, что поддерживают вступление Украины в НАТО после войны. А Польша, Чехия и Словакия сделали совместное заявление, в котором подчеркнули необходимость предоставить Украине гарантий безопасности еще до присоединения к Альянсу.

В то же время в Венгрии заявили, что вступление Украины в НАТО возможно только после того, как Россия даст на это официальное согласие. В ответ на это в МИД Украины заявили, что Украина не нуждается в разрешении России, и назвали опасной ситуацию, когда "венгерские политики пытаются ставить безопасность евроатлантического пространства в зависимость от прихотей Москвы".

В Германии тем временем исключили быстрое решение вопроса о членстве Украины в НАТО, из-за чего в польском МИД обвинили Берлин и Париж в затягивании присоединения Киева к Альянсу, которое имело ужасные последствия.

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