Как сообщил представитель администрации Байдена, президент США Байден на встрече подтвердит твердую и решительную поддержку Соединенными Штатами Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом во время саммит G7 в Хиросиме в воскресенье, сообщает CNN.

О планах встречи двух президентов ранее сказал журналистам высокопоставленный чиновник администрации.

"Мы ожидаем, что президент будет иметь двустороннюю встречу с президентом Зеленским", - сказал чиновник, добавив, что встреча состоится "после 14:00" по местному времени (08:00 по киевскому времени).

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По словам чиновника, Байден "будет продолжать подтверждать твердую и решительную поддержку Соединенными Штатами Украины".

Отвечая на вопрос о том, может ли Китай сыграть роль в прекращении войны Россией, чиновник сказал, что США надеются, что президент Китая Си Цзиньпин рассматривает саммит на этой неделе как сигнал "решимости".

"Мы надеемся, что президент Си и (Китайская Народная Республика) извлекут из того, что они видят здесь... это то, что существует очень много решимости продолжать поддерживать Украину, как G7 продолжает говорить, до тех пор, пока это нужно, и что Китай может сыграть значимую роль в помощи прекратить эту войну", – сказал чиновник.