Лидеры готовы договариваться с Украиной и заинтересованными странами в вопросах безопасности.

Лидеры стран "Большой семерки" (Германии, Великобритании, США, Канады, Франции, Италии и Японии) в первый день саммита в Японии призвали Россию прекратить ее агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывести войска с территории Украины.

В своем заявлении они подчеркнули, что "Россия начала эту войну и может прекратить ее". В то же время они акцентировали, что для достижения справедливого мира в Украине есть обязательные условия.

"Мы подчеркиваем, что справедливого мира невозможно достичь без полного и безусловного вывода российских войск и военной техники, и это должно быть включено в любой призыв о мире", - говорится в заявлении.

Видео дня

Лидеры "семерки" заявляют, что поддерживают усилия президента Украины Владимира Зеленского и его "формулу мира".

"С целью достижения практически осуществимого послевоенного мирного урегулирования, мы сохраняем готовность достичь договоренностей с Украиной и заинтересованными странами и институтами относительно устойчивой безопасности и других обязательств, чтобы помочь Украине защищать себя, обеспечить ее свободное и демократическое будущее, и сдерживать будущую российскую агрессию", - сказано в заявлении.

Лидеры G7 заявили, что их поддержка для Украины "не пошатнется".

"Мы не утомимся в нашем обязательстве смягчать незаконные действия России для всего мира", – сказано в заявлении.

Саммит G7 и война в Украине - что надо знать

Сегодня в Японии стартовал трехдневный саммит G7. Ожидается, что участие в мероприятии примет президент Украины Владимир Зеленский.

Накануне саммита сообщалось, что Китай и Россия, которые не были приглашены, и их партнерство будут в центре внимания. Ожидается, что лидеры сосредоточатся на выработке единого ответа на угрозы со стороны Китая.

В то же время внимание уделено войне в Украине. В совместном заявлении лидеры G7 договорились усиливать меры по ограничению финансирования военной машины Российской Федерации. А перед мероприятием премьер-министр Великобритании Риши Сунак передал российскому диктатору Владимиру Путину "прямое послание" о том, что лидеры не намерены отступать в вопросе поддержки Украины в ее борьбе с российской агрессией.

Также на саммите, на котором помимо представителей стран-членов "семерки" (Япония, Канада, Франция, Германия, Италия, Великобритания и США) также ожидаются лидеры из ЕС, Индии, Индонезии, Южной Кореи, Вьетнама, Бразилии, Австралии, Коморских островов и Островов Кука, состоится обсуждение военной помощи Украине.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель анонсировал обсуждение передачи Украине истребителей F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: