Президент уточнил, что уже есть понимание, с какими государствами Украина будет работать по этому вопросу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в том, что Украина все же получит боевые самолеты от стран-партнеров. Президент уточнил, что пока неизвестно, о каком именно количестве может идти речь.

В частности, на вопрос журналистов на брифинге в Японии, о получении какого именно оружия ему удалось договориться с лидерами G7, Зеленский отметил: "Оружие качественное, предоставят все".

Президент уточнил, что глобальным сейчас является вопрос получения Украиной артиллерии.

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"Я уверен (что Украина получит F-16 - УНИАН). Потому что у нас уже есть понимание, с какими государствами мы работаем... У нас будут самолеты. Но я не могу пока вам сказать, сколько. Это не секрет, а я действительно этого не знаю", - сказал он.

Истребители F -16 для Украины - последние новости

Последние месяцы Украина активно работала над созданием "коалиции истребителей" для помощи украинской армии и получения преимущества над Россией в небе.

Недавно Великобритания, Нидерланды, Дания, США и Бельгия заявили, что объединят усилия для обеспечения Украины истребителями. В частности, речь идет и об обучении украинских пилотов на американских боевых самолетах F-16.

При этом президент США Джо Байден сообщил о планах начать подготовку украинских пилотов на истребителей четвертого поколения.

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