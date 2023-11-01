В районе Авдеевки сконцентрированы подразделения нескольких армий РФ.

Ближайшие три недели могут отчетливо показать, какова будет ситуация в районе Авдеевки Донецкой области в перспективе.

"По состоянию на третью неделю наступления российские войска смогли только подойти к Авдеевскому террикону, а также к железной дороге без ее пересечения. Очевидно, что у россиян под Авдеевкой что-то пошло не по плану", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, передает Minval.az.

По его информации российское командование сконцентрировало в районе Авдеевки подразделения нескольких армий (15-ю и 30-ю ОМСБр, подразделения "Шторм-Z", БАРС, ТрВ): "Более 40 тысяч личного состава".

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Коваленко уверен, что для полного окружения Авдеевки этого ресурса россиянам будет критически не хватать.

"Если российское командование готово и дальше усиливать наступление за счет ресурса с других плацдармов, то оно может достигнуть своей цели - захватить Авдеевку посредством передислокации туда еще большего количества подразделений с других плацдармов. Ценою колоссальных потерь и потерей контроля над куда большими территориями", - уверен он.

При этом эксперт упомянул наступление войск РФ на Бахмут:

"Мы были свидетелями аналогичной картины. Пока русские наступали на Бахмут, они потеряли большую часть Харьковской области и правый берег Херсонской области с Херсоном вместе. И что им дало это наступление, кроме пафоса для внутреннего потребления? Ничего, кроме колоссальных потерь. Таков удел российского командования, раз за разом наступать на одни и те же грабли".

Штурм Авдеевки - актуальное

Как писал New York Times, бои за Авдеевку стали самыми дорогими для России в полномасштабной войне. Отмечалось, что ВСУ из артиллерии в очень больших масштабах уничтожают колонны российской бронетехники и пехоту войск РФ еще на подступах к городу.

По данным Института изучения войны (ISW), россияне бросают на "мясные штурмы" Авдеевки отряды пехоты "Шторм-Z", уничтожая их личный состав на 40-70% за считанные дни.

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