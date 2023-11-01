По его мнению, для победы Украине нужны ключевые военные возможности и технологии.

Главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что нынешний этап конфликта между Украиной и РФ - "позиционная" война, которая характеризуется статичностью и затяжным характером боевых действий, а не "маневренная", предполагающая движение и скорость.

В материале для The Economist "Что нужно для победы над Россией" он описал, ключевые моменты, которые позволят Украине получить преимущество. По его словам, для изменения характера конфликта в сторону маневренной войны Украине необходимо инвестировать в целый ряд технологий и возможностей - от воздушной мощи и радиоэлектронной борьбы до контрбатарейной борьбы и минно-подрывной техники.

Воздушная мощь

Видео дня

Контроль над небом имеет решающее значение. Украина располагает ограниченным количеством исправных боевых самолетов, поэтому необходимо выровнять условия игры с российскими ВВС. Беспилотники предлагаются в качестве эффективного решения для разведки и нанесения авиаударов.

Электронная война (РЭБ)

Подавление сигналов связи и навигации жизненно необходимо для управления боевыми действиями беспилотников. Несмотря на прогресс в создании систем электронной защиты, Украина отстает от России в области технологий РЭБ.

Контрбатарейная стрельба

Поражение российской артиллерии имеет решающее значение, поскольку она выполняет большинство военных задач. Украина нуждается в более совершенном оборудовании для артиллерийской разведки и должна усовершенствовать свои локальные GPS-системы, чтобы противостоять российским методам глушения.

Минно-подрывная техника

Расчистка российских минных полей представляет собой огромную проблему. Необходимы инновационные технологии, такие как радарные датчики и системы дымообразования.

Резервы ВСУ

Необходимо увеличить возможности мобилизации и подготовки резервов. Это включает в себя исправление законодательных пробелов и внедрение новых программ, таких как "боевая стажировка".

Война в Украине - последние новости

Силы обороны Украины за 1 ноября отбили штурмы российских захватчиков, всего на фронте произошло 43 боевых столкновений, говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ.

Авиация Сил обороны Украины за 1 ноября нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три - по зенитно-ракетным комплексам российских войск.

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