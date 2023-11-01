Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед, отметил командующий Сухопутными войсками ВСУ.

Российские захватчики поставили цель снова захватить Купянск в Харьковской области.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Telegram. "Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет. Цель россиян понятна - они хотят снова оккупировать город", - отметил он.

Сырский подчеркнул, что Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам, срывают их попытки продвигаться вперед.

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Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Купянском направлении враг вел бесполезные штурмовые действия в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области и Надежда Луганской области, там наши защитники отразили более 10 атак противника.

Ранее Александр Сырский заявил, что ситуация на восточном фронте остается сложной. Захватчики продолжают попытки добиться успехов и ежедневно атакуют наши позиции.

Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед сразу на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям. Он отметил, что захватчики пытаются там остановить продвижение ВСУ и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках они используют штурмовые группы из состава отрядов "Шторм Z".

В октябре потери российских оккупантов в войне против Украины среди личного состава превысили 300 тысяч. В течение октября Силы обороны Украины ликвидировали 22 920 человек личного состава противника. Также наши защитники уничтожили 3 494 единицы вооружения и военной техники российских войск. Это 521 танк, 843 боевых бронированных машины, 773 артиллерийских системы, 48 РСЗО, 26 установок ПВО, 741 единица автотехники и 86 единиц спецтехники.

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