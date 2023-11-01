По словам генерала, один из его приоритетов - наращивание резервов.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, генерал Валерий Залужный заявил о необходимости расширить категории граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию.

Как отметил он в своей статье для The Economist, один из его приоритетов - наращивание резервов.

"Россия не смогла извлечь выгоду из своего огромного преимущества в живой силе, потому что Владимир Путин обеспокоен тем, что всеобщая мобилизация может спровоцировать политический кризис, а также потому, что Россия не может подготовить и экипировать достаточное количество людей. Однако наши возможности по подготовке резервов на собственной территории также ограничены", - заявил Залужный.

По его словам, в украинском законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей.

"Мы пытаемся исправить эти проблемы. Мы вводим единый реестр призывников, должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на обучение или мобилизацию. Также мы вводим "боевую стажировку", которая предполагает размещение вновь мобилизованных и обученных кадров в опытных строевых частях для их подготовки", - добавил генерал.

Мобилизация в Украине - актуальное

Напомним, как писал УНИАН, представитель президента в Верховной Раде, член комитета парламента по вопросам безопасности и обороны Федор Вениславский заявил, что сейчас нет необходимости усиливать мобилизационные мероприятия в Украине.

По его словам, на данный момент в рамках уже объявленной в стране мобилизации территориальные центры комплектации обеспечивают восполнение потерь украинской армии на поле боев. Кроме того, как он отметил, в Украине формируются и новые резервы.

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