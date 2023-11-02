Они поразили район сосредоточения личного состава, военной техники и пункты управления оккупантов.

За прошедшие сутки, 1 ноября, украинская авиация нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам российских оккупационных войск.

Как сообщается в утренней сводке Генштаба, у бойцов ракетных войск также была удачная охота. Они поразили 5 радиолокационных станций, 2 склада боеприпасов, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления, 3 зенитно-ракетных комплекса и 11 артиллерийских средств противника.

В то же время захватчики нанесли 5 ракетных и 75 авиационных ударов, совершили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам.

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"В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - добавили в Генштабе.

Всего под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей. Авиационным ударам подверглись десятки сел и городов.

Война в Украине - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на утро 1 ноября Россия потеряла на войне против Украины около 301 490 своих военных.

В октябре ВСУ ликвидировали 23 тысячи российских захватчиков, а также 3 494 единицы вооружения и военной техники врага.

По мнению аналитиков ISW, противник готовится уже к третьей волны штурмов Авдеевки. При этом ВСУ укрепляют свои позиции на левом берегу Херсонской области и минируют подступы к своим себе.

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