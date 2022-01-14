Главнокомандующий ВСУ ознакомил начальников генеральных штабов стран-членов НАТО с текущей ситуацией в сфере безопасности на границах Украины, куда РФ стянула большое количество военнослужащих.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный убежден, что ВСУ станут эффективной боевой частью союзных войск НАТО.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов НАТО) в формате с Украиной под руководством председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.

В частности, Залужный во время своего выступления ознакомил участников с текущим ситуацией по безопасности вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил.

"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы", – сказал главнокомандующий ВСУ.

Он также заверил, что "Вооруженные силы вместе со всем украинским народом готовы действовать при любых сценариях развития ситуации".

Также Залужный сосредоточил внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, и так называемый "миграционный кризис", и информационная война.

Читайте такжеУкраинские военные тренируются уничтожать вражеские БПЛА недалеко от Крыма (фоторепортаж)"Угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Западу требуют комплексного и консолидированного ответа, который основывается на незыблемых ценностях демократического мира", – подчеркнул Залужный.

Он также выразил уверенность, что ВСУ станут достойной боевой составляющей союзных войск НАТО.

Переговоры РФ-НАТО по Украине

В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали РФ вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.

Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.

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