Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный убежден, что ВСУ станут эффективной боевой частью союзных войск НАТО.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, Залужный принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне главнокомандующих (начальников генеральных штабов НАТО) в формате с Украиной под руководством председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра.
В частности, Залужный во время своего выступления ознакомил участников с текущим ситуацией по безопасности вокруг границ Украины, на временно оккупированных территориях и в районе проведения операции Объединенных сил.
"Россия не смирилась с европейским выбором украинского народа и продолжает агрессию против нас и наращивает свое военное присутствие вокруг нашей границы", – сказал главнокомандующий ВСУ.
Он также заверил, что "Вооруженные силы вместе со всем украинским народом готовы действовать при любых сценариях развития ситуации".
Также Залужный сосредоточил внимание на использовании государством-агрессором инструментов гибридной войны, среди которых и газовый шантаж, и так называемый "миграционный кризис", и информационная война.
Читайте такжеУкраинские военные тренируются уничтожать вражеские БПЛА недалеко от Крыма (фоторепортаж)"Угроза нового этапа вооруженной агрессии России наряду с ее ультиматумом Западу требуют комплексного и консолидированного ответа, который основывается на незыблемых ценностях демократического мира", – подчеркнул Залужный.
Он также выразил уверенность, что ВСУ станут достойной боевой составляющей союзных войск НАТО.
Переговоры РФ-НАТО по Украине
В Брюсселе 12 января на заседании Совета НАТО-Россия обсуждались вопросы безопасности в Европе. После заседания страны-члены НАТО призвали РФ немедленно уменьшить напряжение возле Украины и воздержаться от агрессивного размещения войск, а также призвали РФ вывести войска из Украины, в том числе из Крыма.
Кроме того, страны-члены НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" в отношении принятия новых членов. Также все страны-члены заявили, что не откажутся от размещения войск на восточных рубежах Альянса.