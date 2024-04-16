Черник прокомментировал тактику массированных бомбардировок, которые применяют сейчас россияне, в том числе и по Часовому Яру.

Захватить Часов Яр быстрыми темпами россияне не смогут, уверен военный эксперт - полковник запаса Вооруженных сил Украины Петр. Так он оценил возможности врага до 9 мая выполнить вероятную задачу главы Кремля Владимира Путина и комментируя ситуацию на восточном фронте.

По словам Черника, агрессор не может достичь главной цели - ликвидации украинской государственности, то есть оккупации всей Украины, а раз так - пытается достичь задачи минимум - выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"Они будут пытаться выполнить эту задачу. Дважды мы ее сорвали до тех дат, которые выставлял Путин. Была дата - до 14 декабря прошлого года, когда он хотел отрапортовать перед своей быдломассой, что цель достигнута. И была дата - до собственного самопереназначения на посту президента РФ - также сорвалось. Также есть якобы приказ, что до 9 мая как минимум взять Часов Яр. Часов Яр стратегическая высота, там довольно удобно обороняться, он прочно укреплялся. Смогут ли враги овладеть такой задачей? На мой взгляд, быстрыми темпами не смогут", - сказал Черник.

Видео дня

Он также прокомментировал тактику массированных бомбардировок, которые применяют сейчас россияне, в том числе и по Часовому Яру.

"Противник внес некоторую новизну в свою тактику, некоторую. Это не кардинальная новизна. Они подняли коэффициент применения корректируемых авиационных бомб тяжелых калибров - ФАБ-250, ФАБ-500, УПАБ-1500 и даже объемно-детонирующие бомбы, бомбовые кассеты РБК-250 и РБК-500. И по общим показателям марта - где-то в пределах 2 тысяч единиц (применения). Но говорить о "ковровых" бомбардировках абсолютно неправильно", - отметил Черник.

По его словам, последнюю "ковровую" бомбардировку проводили американцы в 1972 году, когда атаковали Ханой. А россиянам такое не под силу.

"Они (амеркианцы) тогда высыпали за 10 дней больше, чем 20 тыс тонн бомб. Если 1 тонна - это 4 бомбы, то в целом было использовано 80 тыс бомб. Россиянам это неподъемно", - заверил военный.

Черник пояснил, что россияне таким образом будут пытаться увеличивать задачи ударов (массированно и тяжелыми бомбами), но их возможности ограничены.

"У них в строю в пределах где-то 80 рабочих машин СУ-34, то есть они не поднимут показатели по самим машинам... Вот по такой методике будут работать до тех пор, пока не появятся F-16, которые охотно поборются с этой целью", - отметил эксперт.

Ситуация возле Часового Яра - детали

Россияне перебросили в район Часового Яра много своих сил. Там в последнее время ситуация тяжелая. Украинские защитники одновременно заявляют, что даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до 9 мая.

В частности заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что захватить Часов Яр в срок до 9 мая россиянам "абсолютно нереалистично".

Ранее, 14 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил, что захватническая армия получила задачу захватить город до 9 мая.

Военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк пояснил, что в случае захвата Часового Яра оккупанты будут иметь хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки.

Вас также могут заинтересовать новости: