Высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая.

Российское руководство поставило перед армией четкие сроки по захвату Часового Яра. Как заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский в Facebook, оккупанты планируют захватить город до 9 мая.

Он отметил, что враг сосредотачивает усилия для прорыва нашей обороны западнее Бахмута, выхода к каналу Северский Донец - Донбасс, овладении населенным пунктом Часов Яр, создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации.

"Реализации планов противника мешает героическая оборона наших бригад, которые буквально вгрызлись в землю, сдерживая ежедневные атаки врага. Используя численное преимущество и различные мотивационные факторы, в том числе и расстрелы, отдельные группы пехоты противника вышли к микрорайону "Новый", но были уничтожены ударами FPV-камикадзе и огнем артиллерии. Вместе с тем, угроза остается актуальной, с учетом того, что высшее российское военное руководство поставило задачу своим войскам захватить Часов Яр до 9 мая".

В то же время главнокомандующий ВСУ рассказал, что с целью реагирования на действия противника и укрепления обороны наших войск на этом направлении были приняты меры по существенному усилению бригад боеприпасами, дронами, средствами РЭБ.

По словам Сырского, по результатам его двухдневной работы на фронте сделан вывод о необходимости повышения качества подготовки, в том числе морально-психологической составляющей, наращивания численности высокотехнологичных беспилотных систем различного назначения с подготовленными операторами, повышения качества проведения асимметричных действий с целью снижения боевого потенциала противника.

Сырский о ситуации на Восточном фронте

Ранее Сырский сообщал, что ситуация на Восточном фронте в последнее время существенно обострилась. По его словам, это связано со значительной активизацией наступательных действий врага после проведения в России так называемых президентских выборов.

Он отмечал, что враг активно атакует позиции ВСУ штурмовыми группами при поддержке бронетехники. Этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности.

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