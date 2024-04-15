Если Часов Яр будет захвачен, то противник получит хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки, пояснил Кевлюк.

Часов Яр Донецкой области имеет большое оперативно-стратегическое значение. Пока город далек от окружения, но намерения врага четко прослеживаются, заявил военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса ВСУ Виктор Кевлюк.

"В отличие от потерянных нами Бахмута и Авдеевки, Часов Яр – это реально важный пункт, и обе стороны это понимают. Если Часов Яр будет захвачен, то противник получит хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки. Если посмотреть на карту, то видим шоссе Харьков – Изюм – Бахмут. Вдоль этого шоссе расположены четыре хорошо подготовленных укрепрайона – Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка", – рассказал он в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, если оккупантам удастся изолировать Константиновку, тогда для врага откроются определенные перспективы.

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"Прежде всего будет нарушена логистическая линия Сил обороны в этом районе, и в дальнейшем это может привести к обрушению всего фронта обороны ВСУ в Донецкой области", – отметил он.

Кевлюк добавил, что сейчас россияне пытаются продвинуться с севера через Богдановку и Калиново, с востока в западном направлении по шоссе Бахмут – Часов Яр. В то же время с юга противник атакует через Ивановское на Ступочки.

"То есть вырисовывается классическая российская схема, которая ими неплохо освоена – это попытка окружить гарнизон Часового Яра. Пока до окружения очень далеко, но намерения четко прослеживаются", – подчеркнул Кевлюк.

Война в Украине: это стоит знать

По данным Генерального штаба ВСУ, в течение суток на фронте произошло 87 боевых столкновений. Отмечается, что только на Бахмутском направлении нашими воинами отражено 27 атак. На Новопавловском враг 26 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

При этом весной и летом российские оккупанты попытаются усилить штурмовые и наступательные действия на фронте. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Такую же оценку дал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов. По его словам, ВСУ будут "относительно хорошо подготовлены к этому, а потом увидим, что будет дальше".

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