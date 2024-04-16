Он отметил, что пока нет никаких намеков на какой-то тотальный успех российских оккупантов.

Ситуация в районе Часового Яра действительно тяжелая, но даже незначительные продвижения оккупантов не свидетельствуют об увеличении реального шанса захватить город до определенного ими срока.

Заместитель командира 2-го штурмового батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко в эфире телемарафона поделился мнением, насколько реально российским войскам захватить Часов Яр в срок до 9 мая.

"Я лично знаю, что это абсолютно нереалистично. Мы уже слышали много на этом направлении подобных заявлений, до каких дат они должны были взять Бахмут и дальше, до каких дат они должны были взять Авдеевку. Противник несет просто огромные, колоссальные потери по технике и в живой силе. И пока еще нет никаких намеков на какой-то тотальный успех на этом направлении. Это очень длинная история, если им удается где-то продвинуться на сотни или две сотни метров, это не означает, что у них увеличивается реальный какой-то шанс овладеть Часовым Яром", - акцентировал Тарасенко.

В целом ситуация в районе Часового Яра действительно тяжелая, российские оккупанты пытаются пробиться с нескольких направлений, но украинские силы успешно ведут оборону позиций.

"Традиционно противник пытается продвигаться на нескольких направлениях, но в основном непосредственно в окрестностях Часового Яра он успеха не имел. Имеет незначительный успех южнее Часового Яра, ему удалось выйти к каналу Северский Донец-Донбасс, однако там наши подразделения отодвинули его назад. Также знаю, что пытается продвигаться севернее Часового Яра, однако пока ничего критического не происходит, оборона стабильна. Прибывают наши новые подразделения, ведут позиционную оборону достаточно успешно", - подчеркнул военный.

Кроме того, Тарасенко отметил, что на этом направлении сейчас особенно важное значение имеют именно FPV-дроны, потому что они дают преимущество над противником, которое позволяет останавливать российские атаки еще на подступах к позициям и уничтожать большинство вражеской техники.

"Это достаточно ключевой инструмент на поле боя и он вступает в свою работу первым. Артиллерия не имеет такой точности при уничтожении техники, которая движется", - добавил он.

Наступление на Часов Яр: что известно

Как сообщал УНИАН, 14 апреля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский заявил, что захватническая армия получила задание захватить город до 9 мая.

Военный эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса Виктор Кевлюк считает, что сейчас Часов Яр далек от окружения, однако он очень важен и для украинских сил, и для оккупантов.

По его словам, в случае захвата города оккупанты будут иметь хороший плацдарм для развития наступления в направлении Константиновки и Дружковки.

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