Приграничные села на Сумщине фактически ежедневно подвергаются обстрелам.

В течение суток 27 августа в результате российских обстрелов громад Сумской области получили ранения двое мирных жителей. Всего начислено 122 удара.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

В результате российских обстрелов повреждены частные дома, хозяйственные постройки, территория психоневрологического интерната, магазин, школа, детский сад.

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По данным фактам в полиции открыты уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

Сумщина граничит с тремя областями агрессора – Брянской, Курской, Белгородской. Регион фактически ежедневно подвергается обстрелам. По словам городского головы Александра Лысенко, в случае повторного нашествия россиян сумчане планируют встречать врага как можно дальше от города.

Мэр подчеркнул, что все усилия городских властей направлены на то, чтобы Суммы были защищены на случай повторной попытки русских захватить его.

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